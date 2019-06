Geen verkoeling voor inwoners van Overloon: populaire zwemplas afgesloten met hekwerk

De gemeente Boxmeer, waar Overloon onder valt, verkocht de plas eind vorig jaar voor bijna anderhalve ton aan een ondernemer. Die besloot er in april een hek omheen te zetten. ''Een dagstrand is financieel niet haalbaar voor dit ven. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten'', vertelt de nieuwe eigenaar, Thijs Hofmans.

Hofmans heeft uiteindelijk andere plannen met 't Schaartven. ''Ik zou er graag luxe vakantiehuizen op willen zitten. Dat mag nu nog niet, maar volgens het bestemmingsplan zou ik er wel een hotel neer mogen zetten.'' Hij sluit niet uit dat het ooit weer open gaat voor dagjesmensen. ''Maar dan wel met entree.''

Tweeduizend handtekeningen opgehaald

De meeste inwoners hebben er geen goed woord voor over. ''We vinden het schandalig dat er ineens een hek omheen staat. Waar moet ik nu gaan zwemmen met mijn kleinkinderen?'', zegt een inwoner van Overloon.

Mischa van Pinxteren startte een petitie die inmiddels al meer dan tweeduizend keer getekend is. ''Het is een heel groot gemis. Er komen hier mensen al van kleins af aan zwemmen en dat is nu ineens afgelopen. Met de hittegolf in aantocht is het helemaal een gemis.''

'Gemeente moet ingrijpen'

De afsluiting van de zwemplas levert ook verontwaardigde reacties in de politiek op. Volgens de SP is er een fout gemaakt in het verkoopcontract. ''In het contract staat niet dat de plas opengesteld moet zijn. Hij kan het dus gewoon dichtgooien'', zegt fractievoorzitter John Koelman van de SP.

Toch denkt hij dat de ondernemer een fout maakt. ''Ik vermoed dat het hekwerk op de openbare weg staat en dat mag niet'', Hij wil dan ook dat de gemeente ingrijpt.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag worden de handtekeningen van de petitie overhandigd. Burgemeester Karel van Soest zal die dan in ontvangst nemen.