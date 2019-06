Alle agenten de straat op gestuurd vanwege storing bij 112

Alle agenten zijn de straat op gestuurd vanwege de telefoonstoring waar ook alarmnummer 112 door is getroffen. De brandweer is bezig om alle kazernes in de regio te bemensen. De politie heeft een alternatief telefoonnummer voor 112 bel, dat is 088-6628240.

"Alle agenten zijn naar buiten en de straat op", vertelt de woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant. Als er een spoedsituatie is, kan je hen aanspreken, zo luidt het advies. Ook bij brandweerkazerne kan je incidenten melden. Bij medische spoed moeten mensen direct naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Het noodnummer 112 is door een landelijke storing onbereikbaar. Wat kun je doen in die gevallen doen?

- Ga naar de dichtstbijzijnde politiebureau of brandweer kazerne

- Agenten zijn zoveel mogelijk op straat te vinden, spreek hen aan

- Ga – indien mogelijk – zelf naar het ziekenhuis

- Politie is ook bereikbaar via Facebook en Twitter

- Ga naar openbare gebouwen en vraag om via het systeem C2000 hulp in te schakelen

Daarnaast zijn er alternatieve noodnummers. Voor 112 bel: 088-6628240 en voor 0900-8844 bel: 088-9659630

Twitter, Facebook en Instagram

Mensen die in contact willen komen met de politie in Oost-Brabant kunnen dit via Twitter doen. De politie roept om de #telefoonstoringOB te gebruiken. Daarnaast zijn de verschillende wijkteams ook bereikbaar via Facebook en Instagram.

