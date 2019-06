Grote telefoonstoring: politie komt met alternatieve telefoonnummers [LIVEBLOG]

Wat we tot nu toe weten:

- Er is een landelijke telefoonstoring bij KPN. Ook 112 is hierdoor niet bereikbaar.

- KPN meldt dat het gaat om een storing voor zowel vaste als mobiele telefonie.

- De politie heeft alternatieve noodnummers ingesteld: 088-6628240 (voor 112) en 088-9659630 (0900-8844).

- Overal gaan agenten en ambulances de straat en worden brandweerkazernes bemand.

17:42: Bij de brandweerkazerne in Eindhoven zijn de poorten geopend. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen zich hier melden. Ook in de rest van de provincie zijn de brandweerkazernes bemand.

Roldeuren van de kazerne in Eindhoven open. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)





17:38: In grote delen van het land is een NL Alert verstuurd. Hierin worden alternatieve telefoonnummers gemeld.

17:35: Ook de burgemeester van Eindhoven attendeert de inwoners op de storing en alternatieve nummers.



17:31: Rijkswaterstaat laat weten wel gewoon bereikbaar te zijn. Gebeurt er iets op de weg en heb je hulp nodig? Rijkswaterstaat is bereikbaar op 0800-8002, laat de politie weten.



17:29: Op zoek naar de brandweerkazerne in jouw omgeving? De brandweer Zuidoost-Brabant heeft een handig overzicht gemaakt.



17:25: Op basis van de meldingen op allestoringen.nl zie je dat er vooral meldingen zijn vanuit de vijf grote steden in Brabant.



17:22: Door de telefoonstoring zijn ook ziekenhuizen in Brabant moeilijk of helemaal niet te bereiken:



- Catharina Ziekenhuis Eindhoven (niet bereikbaar)



- Maxima Medisch Centrum Eindhoven (mogelijk niet bereikbaar)



- Maasziekenhuis Pantein Beugen (niet bereikbaar)



- Bernhoven Oss (bereikbaar voor niet KPN-abonnementen)



- Bravis Ziekenhuis Roosendaal/Bergen op Zoom (nog niet bekend)



- Jeroen Bosch Ziekenhuis (niet bereikbaar)



- Amphia Ziekenhuis Breda (nog niet bekend)



- St. Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg (nog niet bekend)



- Elkerliek Ziekenhuis Helmond (nog niet bekend)



- St. Anna Ziekenhuis Geldrop (nog niet bekend)



17:21: Het ministerie van Justitie en Veiligheid reageert bij de NOS op de storing: "De storing ligt bij KPN. De politie werkt keihard aan oplossingen. Dat heeft nu even prioriteit."



17:18: Ook de Veiligheisregio Midden- West-Brabant komt met alternatieve telefoonnummers:

- De ambulancedienst is bereikbaar via: 06-18638374 of 06-18162551

- De politie is bereikbaar via: 06-18162541 of 06-18162545

- De brandweer is bereikbaar op 06-18162540





17:13: De politie maakt alternatieve noodnummers bekend. Voor 112 bel: 088-6628240 en voor 0900-8844 bel: 088-9659630. Ook komt de politie met tips voor noodsituaties:



16:55: In West-Brabant worden alle agenten de straat op gestuurd. Ook is de brandweer bezig om alle kazernes in de regio te bemensen, zo laat de veiligheidsregio weten.



16:30: De hulpdiensten schalen massaal op en trekken noodprocedures uit de kast om ervoor te zorgen dat de hulpdiensten via alternatieve wegen toch bereikt kunnen worden.

16:20: Ook noodnummer 112 is niet bereikbaar vanwege de landelijke storing, ook in Brabant is het nummer lastig te bereiken. Er komen veel meldingen uit onze provincie dat mensen 112 niet kunnen bereiken. Ook het nummer 0900-8844 voor niet-spoedeisende gevallen is lastig bereikbaar.



16.00: De eerste meldingen van een storing bij KPN komen binnen. Onder andere uit Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda werden veel storingen gemeld.