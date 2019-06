Ferry van de Zaande onthult eigen ferry maar gebruikt 'm niet: "Ik ga niet op zo'n badkuip zitten'

Dinsdagavond gaat Ferry z'n eigen pontje onthullen, samen met de wethouder. Het ligt nu dus nog aan de ketting. Jammer voor de lunchwandelaars die al een keer naar de overkant willen: "We liepen een rondje langs de Piushaven en dachten: even uitproberen. Jammer. Komen we morgen terug. Leuk idee wel, zo'n pontje."

Ook een vrouw die haar hond uitlaat, is er blij mee: "Ik ga een nieuw loopje maken. Voortaan loop ik ook door de wijk aan de overkant."

Vandalisme

Toch klinken er ook voorzichtiger geluiden: "Het kan ook gevoelig zijn voor vandalisme", zegt een man die langs loopt. "Ik weet niet hoe de jeugd ermee om gaat. Even afwachten. Misschien is het wel verbindend met de andere wijken."

Badkuip

Ferry van de Zaande zul je op het pontje niet aantreffen. "Ik kom hier nooit. Ga ik toch niet op zo'n badkuip zitten? Die je zelf ook nog met de hand moet draaien. Eeej, hoe ist?"

Dinsdagavond onthult wethouder Berend de Vries de nieuwe veerpont 'De Ferry', om half acht 's avonds.