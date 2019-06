'Maarten mag mijn Elfstedenkruisje wel hebben', John staat 'm graag af aan de zwemheld uit Waspik

Zelfs schaatste John op 22-jarige leeftijd de Elfstedentocht. "Ik heb 'm uitgereden, maar ik vond het een zeer zware ervaring." Die beproeving leverde hem wél het felbegeerde kruisje op en daar is hij best trots op. En veel mensen vinden dat Maarten zo'n kruisje ook verdient, maar dat zit er volgens de vereniging Friesche Elf Steden, die daarover gaat, echt niet in.

Dus wil John zijn Elfstedenkruisje wel aan de zwemmer uit Waspik schenken. "Hij ligt hier nu 22 jaar, en ik geef m'n kruisje echt graag aan Maarten. Dat verdient hij, want is het echt een super prestatie", zegt hij.

Het Elfstedenkruisje van John. Foto: John Jansen

Niet de kast in

Maar daar staat wel iets tegenover: "Het kruisje ligt bij mij nu al die jaren in een kastje. Ik geef mijn kruisje alleen aan Maarten als die 'm een mooi plekje geeft." Want het is volgens John niet de bedoeling dat zijn kruisje bij Maarten stof gaat liggen vangen.

Maarten van der Weijden kreeg maandagavond wel een ander kruisje. Reinier Paping, winnaar van de Elfstedentocht in 1963, hing bij hem het speciale 11Stedenzwemtocht kruisje om.