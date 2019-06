Hij flikt het! Na 195 kilometer volbrengt Maarten van der Weijden Elfstedenzwemtocht met succes

Van der Weijden werd door duizenden enthousiaste mensen onthaald in Leeuwarden. Op een evenementen terrein in de buurt van de finish was zijn aankomst live op schermen te volgen. Na zijn tocht werd Van der Weijden gefeliciteerd door de koninklijke familie.

Ook de commissaris van de Koning Wim van de Donk en de gedeputeerden van Brabant feliciteren Maarten met zijn topprestatie.

Aangepast strijdplan

Vrijdagavond begon Van der Weijden aan zijn tweede poging om de Elfstedenzwemtocht te zwemmen. Waar hij vorig jaar na 163 kilometer noodgedwongen moest stoppen, verliep de tocht nu beter. Van der Weijden had zijn strijdplan aangepast. Hij nam meer tijd om te slapen en at om de vijf uur een warme maaltijd.

Maandagochtend in alle vroegte kreeg Van der Weijden last van schuurplekken. Zijn zwempak werd daarom ingesmeerd met zalf, waarna hij vervolgens zijn weg kon vervolgen.

Meezwemmers en publiek

Tijdens zijn monsterzwemtocht zwommen 111 mensen met hem mee. Ze deden dit in etappes van elf keer twee kilometer. Langs de route werd de voormalig olympisch zwemkampioen de afgelopen dagen door veel enthousiaste mensen gesteund.

Karin uit Breda was een van de meezwemmers. Bekijk de video en lees daarna verder.



Met zijn tocht wilde Van der Weijden geld ophalen voor onderzoek naar kanker. Aan het einde van de zwemtocht was er al een bedrag van 3,9 miljoen euro opgehaald.

Omroep Brabant hield de verrichtingen van Maarten van der Weijden bij in een liveblog. Die is hier rustig terug te lezen.