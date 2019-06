Hulp aangeboden voor gehandicapte Kevin, nadat inbrekers er met zijn invalidenbusje vandoor gingen

Er is hulp in aantocht voor de gehandicapte Kevin Chin uit Oss wiens invalidenbusje afgelopen weekend werd gestolen. Ook zijn laptop en mobiele telefoons waren verdwenen. “Doordat zijn bus is gestolen, kan hij geen kant op. Het gaat om kwetsbare mensen die al veel leed achter de rug hebben. Dit is onmenselijk. Het verhaal van Kevin greep mij erg aan”, zegt Luuk Broos.

Broos is oprichter van dagbesteding Ons Plekske in Vinkel en las het bericht over de gestolen bus en trok aan de bel. “Ik wil een grote actie gaan opzetten. Ik zoek mensen die dat samen met mij voor elkaar willen boksen. Even bij elkaar zitten en een goed en gedegen plan maken”, legt Broos uit. “Kandidaten mogen zich bij mij melden.”

Festival

Broos denkt bijvoorbeeld aan een festival of iets dergelijks dat zo’n 55.000 euro op moet gaan brengen. “Daarvan kunnen we een andere bus voor Kevin kopen. In deze maatschappij moet je elkaar helpen. We moeten nu in actie komen.” De gestolen bus is een zwarte Volkswagen Multivan met het kenteken V-102-JG.

Broos zegt toe de eerste 500 euro te storten. Behalve geld denkt hij ook aan tastbare dingen. “Ik heb nog een laptop staan, die mag hij zo hebben. We kunnen Kevin ook ergens naartoe brengen, als hij zich nog niet vervoeren.” Luuk neemt dinsdag contact op met de gedupeerde Kevin.