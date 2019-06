Van der Weijden gaat niet voor een derde Elfstedenzwemtocht, verwacht Marcel Wouda

Wouda is met zijn zwemploeg op trainingskamp in Italië, dus hij moest de heldentocht van zijn vriend en voormalig pupil op afstand volgen. “Ik was er graag bij geweest. Maar op vrije momenten hebben we hier de livestream aangezet. Ik heb er met trots en plezier naar gekeken.”

De zwemtrainer zag al snel dat het beter ging dan vorig jaar. “Je kijkt naar zijn slag en hoe hij beweegt. Dan zie je hoe hard hij zwemt. Hij heeft het geweldig gedaan.”

Andere uitdagingen

Wouda verwacht niet dat Van der Weijden zich nog een keer zo’n kunstje gaat wagen. “Nadat het vorig jaar mislukte, wist ik dat hij het binnen vijf jaar nog een keer zou proberen. Nu heeft hij zijn uitdaging gehaald en gaat hij voor andere uitdagingen, zo verwacht ik.”

