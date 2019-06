Alphen-Chaam verliest miljonairs, maar is nog steeds wel gemeente met meeste rijkaards

De meeste miljonairs van Brabant wonen in Alphen-Chaam. Dat blijkt uit de nieuwste cbs-cijfers over huishoudens met een bedrag van zes cijfers of meer op hun bankrekening. Maar het dorp heeft wel ingeleverd ten opzichte van voorgaande jaren.

4,5 procent van alle huishoudens in Alphen-Chaam kan zichzelf miljonair noemen. Vorig jaar was dat nog 4,6 procent. Dat is opvallend omdat het aantal miljonairs landelijk juist is toegenomen.

Laren (Noord-Holland) is weinig verrassend de gemeente met relatief het hoogste aantal miljonairs van ons land. Daar is maar liefst 10,8 procent van alle huishoudens stinkend rijk.

De stad met de minste miljonairs in Brabant is Tilburg (0,7 procent van alle huishoudens). Landelijk is dat Kerkrade, met een schamele 0,3 procent van alle huishoudens.

Relatief meeste miljonairs

1. Alphen-Chaam

2. Baarle-Nassau

3. Sint Anthonis

Relatief minste miljonairs

1. Tilburg

2. Eindhoven

3. Bergen op Zoom