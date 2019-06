Hondje vastgebonden aan boom achtergelaten, lijkt sprekend op beestje dat op Marktplaats stond

De hond werd maandagmiddag gevonden. Het is een ongecastreerde reu zonder chip, die op het moment van vinden een blauw met grijs tuigje droeg. Het beestje is opgevangen in Dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven.



Het is niet duidelijk hoe lang het beestje al stond te wachten op hulp.



Te koop

Op onder andere Marktplaats en Facebook circuleren advertenties van een hond die er, op zijn minst, sprekend op lijkt. Mogelijk zijn nepprofielen gebruikt bij het plaatsen van de advertenties, die allemaal zijn verlopen of verwijderd.

De politie onderzoekt de zaak.