Bloedheet plein verboden terrein? Dan wachten bezoekers Opera op de Parade maar pal naast afzetlint

Ron van de Zande las vanmorgen al dat hij pas om zes uur het terrein op mag, maar dat weerhield hem er niet van om toch op het heetst van de dag richting Parade te komen. "Het vervoer was geregeld, ik had vrij genomen dus ik ben maar gewoon gegaan. We zien het wel."

Van de Zande zit gelukkig in de schaduw en heeft ook stoeltjes voor zijn hoogbejaarde ouders meegenomen. Die kunnen later komen. Zo gauw het lint weggehaald wordt, gaat hij voor een mooie plaats op het plein.

Een andere bezoeker, die zijn stoeltje aan de rand van de Parade heeft neergezet, vertelt dat het elk jaar zo gezellig is om eerder te komen. Hij kent de andere vroegkomers inmiddels. Hij is er dan ook niet blij mee dat de organisatie het plein pas om zes uur vrijgeeft: "Ik ben bang dat het om zes uur enorm druk wordt en dat je dan gedrang krijgt en ruzies over de plaatsen. Dat verwacht ik. Da's heel jammer en haalt de sfeer weg van het gebeuren".

Zonnebrandcrème

Renée Tromp van het Theater aan de Parade vindt het zelf ook erg jammer dat het plein tot zes uur dicht is. "Het is zoals het is. Veiligheid komt eerst. En vanaf zes uur kan er nog steeds geborreld en gekletst worden". De organisatie heeft extra maatregelen genomen. Er zijn extra tappunten voor water, er zijn meer EHBO-ers met zonnebrandcrème, we raden een petje mee te nemen en vooraf genoeg te drinken. Over de solisten op het podium maakt Tromp zich niet zo druk. Die hebben airco's op het podium staan en dat blijkt erg goed te werken.

Sopraan Jeroen de Vaal over de hitte

Ook de komende dagen blijft de Parade in de ban van opera en zal er bekeken worden of er vanwege de hitte aanpassingen nodig zijn. Woensdag vindt de eerste editie plaats van 'Opera: Concert voor Kids', met onder meer de Vereniging Bossche Opera, Vocaal Ensemble Markant en Hakim Traïdia, bekend van Sesamstraat.

Meezingen

Donderdag eindigt de driedaagse met de Opera Sing Along. Het publiek mag dan luidkeels operahits meezingen met Philharmonie Zuidnederland, het Brabant Koor en Shirma Rouse.



Omroep Brabant zendt de Sing Along live uit om 21.30 uur.