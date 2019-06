'Brabants feestje, maar dan zonder worstenbrood!', WK Buske zet Franse camping op z'n kop

't Brabants WK Buske reist de OranjeLeeuwinnen en de Brabantse supporters achterna door Frankrijk. Op een camping in Rennes, waar 't Buske nu staat, was het een beetje een dooie boel. En dat terwijl de camping vol Nederlandse oranjefans stond. Daar moest zo snel mogelijk verandering in komen, vonden verslaggever Ronald en Eva. En zo geschiedde.

In Frankrijk brandt nog licht

Er werden over de hele camping briefjes opgehangen en iedereen die enigszins Nederlands leek, werd uitgenodigd. Het was nog wel even spannend of er daadwerkelijk genoeg gasten zouden komen opdagen, want 's morgens regende het pijpenstelen. Maar net zoals in Brabant, brandt er ook in Frankrijk altijd licht, wanneer je het nodig hebt.

Stipt om vijf uur meldden de eerste gasten zich bij 't Brabants WK Buske. Compleet uitgedost met oranje pruiken, broekpakken, vlaggens, sjaals en ga zo maar door. Binnen een half uur stond de standplaats ramvol. En het allermooiste: iedereen nam eigen oranje snacks mee. Van paprikachips tot worteltjes. De Brabantse muziek mocht natuurlijk ook niet ontbreken en dus werd 'links, rechts' van Snollebollekes helemaal grijs gedraaid.

'Brabanders zijn altijd gezellig'

Voor een paar uur waanden de campinggasten zich in Brabant. En dat beviel prima! "Brabanders zijn áltijd gezellig!", aldus een man uit Nistelrode. Bij aankomst op de camping had hij nog geen oranje accessoires, maar na twee minuten op het feestje, stond er ineens een oranje kroontje op zijn hoofd. "Mooi hè! Die heb ik gekregen van 't Buske!"

Ook de niet-Brabanders gingen (iets te) los. "Ik ben lekker aan de borrel!", roept een vrouw met een Baco'tje in haar handen. "Ik heb eigenlijk al een beetje teveel gehad." Voor de Brabanders was het wel even wennen: zo'n Hollandse mix. "Ik heb net al met een paar Friesen staan praten en ik kon ze goed verstaan! Maar het was wel even wennen.."

Eén ding weten alle campinggasten zeker: de OranjeLeeuwinnen gaan vanavond gewoon winnen van Japan. "We gaan winnen, zeker weten!" En het bleef nog heel lang onrustig...