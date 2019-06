We krabben ons suf door eikenprocessierups, mentholgel helpt tegen jeuk maar is niet aan te slepen

Stap een willekeurige drogist binnen en je krijgt hetzelfde te horen: 'Mentholgel? Nee helaas, helemaal uitverkocht.' En ook online is de tube met het verkoelende middel bijna niet meer te krijgen.

De gel bevat een klein percentage menthol, wat sterk verkoelend werkt. Hierdoor verdwijnt de jeuk tijdelijk. Ook aloë vera-gel zou verlichting geven. Belangrijk is wel om niet te krabben, want anders verplaatsen de brandhaartjes zich.

'Meesten moeten we teleurstellen'

"Iedereen die last heeft van de eikenprocessierups is op zoek naar mentholgel. Sommige mensen reserveren een tube en hebben geluk, maar de meesten moeten we teleurstellen", aldus een medewerkster van het Kruidvat in de Tilburgse binnenstad.

Ook bij Galvastore in Eindhoven, fabrikant van Mentho10, is de gel niet aan te slepen. "In twee dagen tijd waren we door de hele voorraad van 25.000 tubes heen", aldus woordvoerder Francis Gerrits.

"Eén drogist wilde zelfs persoonlijk langskomen voor een flinke voorraad en meteen contant betalen. Helaas, die konden we niet helpen. Wel hebben we gisteren en vandaag weer uitgeleverd aan de drogisten, dus als het goed is, liggen de tubes daar weer in in de schappen."

Met deze gel wordt de jeuk bestreden.

'Helemaal onder de bultjes'

Niet eerder was de vraag naar de gel zo groot. "Vorig jaar hadden we in dezelfde periode wel een piek, maar zo extreem als nu is het nog nooit geweest", zegt Gerrits. "Mensen die de hond uitlaten en sporters, ze zitten helemaal onder bultjes. Ook bij mezelf staat er een tube op het nachtkastje."

'Rond de lunch door de voorraad heen'

Bij Apotheek Heeze/Leende maken ze de verkoelende gel zelf. De verkoop is de laatste tijd fors gestegen, maar sinds een week of twee 'rijst het echt de pan uit', aldus Marieke Vinken van de apotheek. "Iedere ochtend produceren we twee kilo, voor tubes van 15 en 30 millimeter. En zo rond de lunch zijn we dan alweer door de voorraad heen."

Volgens Vinken worden veel mensen met klachten doorverwezen door hun huisarts, maar er zijn er ook die de apotheek binnenstappen en zeggen, 'Kijk eens naar deze bultjes, wat kan ik eraan doen?'

Ook Froukje, die maandag bij de apotheek was voor de mentholgel, greep mis. "Mijn kinderen en ik zitten helemaal onder. Het zijn geen bultjes meer, maar hele plakkaten. Waarschijnlijk beginnen de problemen al als we in de achtertuin zitten, want bij ons in de buurt staan veel eikenbomen." Dinsdag ligt er alsnog een tube voor haar klaar. "Vooral in de nacht zal het verlichting geven, denk ik."

Verwacht wordt dat de klachten rond de eikenprocessierups ook in juli en augustus nog zullen aanhouden.