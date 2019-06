Gestolen bestelbus van gehandicapte Kevin teruggevonden: 'Dat had ik niet verwacht'

Die is allang in het buitenland, dacht Kevin Chin over zijn invalidenbus die was gestolen. Maar niets bleek minder waar. De bus van de gehandicapte Ossenaar werd teruggevonden in Tilburg, in de Poirtersstraat.

De rolstoelbus werd afgelopen weekend gestolen bij zijn huis aan de Buitenhof in Oss, maar dook weer op in Tilburg. “Ik ben heel blij, want vervangend vervoer bleek heel lastig te regelen. Die bestelbus is toch speciaal op maat gemaakt voor mij”, vertelt hij. “Het duurt ook minimaal tien weken om een nieuwe aangepaste bus te regelen.”



Tien weken is een lange tijd als je afhankelijk bent van zo’n bus. Chin zit in een rolstoel en met de bestelbus kan hij op pad. Veel verder dan de tuin of straat komt hij zonder het voertuig niet. De politie kwam hem dinsdagochtend het goede nieuws over de vondst vertellen.



Sporenonderzoek

Er zijn nog geen verdachten aangehouden voor de diefstal. Wanneer Chin de rolstoelbus terugkrijgt en in welke staat die is teruggevonden, weet hij nog niet. “De politie gaat nu onderzoek doen en kijkt wat er met de bus is gebeurd. Ook kijken ze of ze DNA kunnen vinden om zo te weten komen wie er in de bus hebben gereden.”



De Ossenaar denkt dat de dieven wellicht geschrokken zijn. “Ik denk dat het een gewone woninginbraak was en dat het geen specifieke autodieven waren. Ze hebben volgens mij geen idee gehad wat ze precies hebben gestolen.”



De diefstal kreeg veel aandacht op social media en in de media. “Misschien hebben ze de bus wel alleen gebruikt om de andere gestolen spullen mee te vervoeren. Toen ze lazen om wat voor bus het ging, werd het ze misschien wel te heet onder de voeten. Of ze hadden de bus sowieso niet meer nodig en hebben ‘m daarom gedumpt.”



Chin hoopt dat de politie door de vondst de dieven op het spoor komt. “Ze zijn toch mijn huis in geweest.” Naast de bus, werden ook een laptop en mobiele telefoons gestolen.



'Actie niet meer nodig'

Een onbekende startte spontaan een actie voor het slachtoffer. Luuk Broos uit Vinkel was aangegrepen door het verhaal en begon een inzamelingsactie. “Ik ga hem bellen om te vertellen dat dit niet meer nodig is. De bus was eigenlijk de grootste zorg voor ons. Die is nu terug en de rest van de spullen dekt de verzekering”, vertelt Chin.