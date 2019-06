Goed nieuws voor Kevin Chin uit Oss. De bestelbus van de gehandicapte man, die afgelopen weekend werd gestolen, is teruggevonden.

Agenten van de politie in Tilburg vonden de bus aan de Poirtersstraat in Tilburg. Het voertuig is weg getakeld voor onderzoek. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

LEES OOK: Kevin kan niet meer alleen de deur uit omdat inbrekers zijn invalidenbusje hebben gejat