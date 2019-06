Drugsbaron die inspiratie was voor Undercover meldt zich bij politiebureau als 'Ferry Bouman'

De bekende drugscrimineel Janus van W. stond maandag plotseling voor de deur van het hoofdbureau van de politie in Eindhoven. Hij meldde zich als 'Ferry Bouman', de hoofdpersoon in de succesvolle Netflixserie Undercover. Van W. kwam langs omdat hij op een opsporingslijst was gezet door de politie. De politie bevestigt het verhaal.

“Ik zei dat ik Ferry Bouman was en dat de recherche me zocht. Na vijftien minuten kwamen ze terug om mijn paspoort te vragen, ze kenden geen Ferry Bouman. Ik zei: ‘Ik ben Janus van W.’ Toen ging er een lampje branden”, zo zegt hij tegen misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink.

Voortvluchtig

Van W. was op het bureau omdat de politie hem op een lijst met voortvluchtige criminelen had gezet. Hij wilde verhaal halen. "Jullie schrijven dat ik voortvluchtig ben, maar jullie hebben zelf tegen mij gezegd dat ik weg moest gaan omdat ze me dood gingen maken." De advocaat van Van W. zou nog aan het achterhalen zijn hoe de vork precies in de steel zit.

De bekende crimineel kreeg in 2011 zestien jaar celstraf opgelegd in België voor zijn betrokkenheid bij grootschalige drugshandel. Maar hij kwam in 2015 alweer op vrije voeten. In 2016 werd zijn naam genoemd bij de grote Party King-zaak. Het personage Ferry Bouman uit Undercover zou deels op hem gebaseerd zijn.