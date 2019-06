Maarten van der Weijden gaat niet nog een keer de Elfstedentocht zwemmen: 'Ik denk dat dit het was'

Een derde keer lijkt er niet te gaan komen. “Ik denk dat dit het wel was.”, zegt hij tegen Omrop Fryslân. Van der Weijden bekijkt wel of er een vervolg evenement kan komen voor de meezwemmers aan de elfstedentocht, maar het is te vroeg om daar nu iets over te zeggen.”

Schuurplekken

Maarten ziet er de ochtend na de tocht nog vermoeid uit en hij heeft wat schuurplekken op zijn armen en in zijn nek. “Dat doet wel zeer, maar ik voel me veel beter dan vorig jaar.”

Volgens de zwemmer uit Waspik was de tweede keer veel minder een lijdensweg. “Het was dit jaar niet vechten tegen het water, maar met het water mee op zwemmen. En dat was een stuk plezieriger.”

Twijfel

Toch waren er ook moeilijke momenten. Zaterdagnacht was zwaar, maar ook maandagmorgen voor Bartlehiem. “Iedereen ging er toen vanuit dat ik het wel zou halen, maar ik heb me toen wel even afgevraagd of ik het echt wel zou halen. Ik ging steeds langzamer zwemmen.”



De enorme belangstelling die per Friese stad alleen maar toenam heeft Van der Weijden enorm gesteund. ”Dat er op een maandagmorgen als iedereen moet werken zoveel mensen in Dokkum waren, was fantastisch.”