Teller tikt door: Maarten van der Weijden heeft al 5,1 miljoen euro opgehaald met Elfstedenzwemtocht

Maandagavond voltooide hij zijn 195 kilometer lange zwemtocht. Met die loodzware uitdaging wilde hij geld ophalen voor onderzoek naar kanker. Toen hij de finish in Leeuwarden bereikte, was er al 3,9 miljoen euro opgehaald.

Maar Nederland gaf blijkbaar gul, want een dag later is dat bedrag al opgelopen naar 5,1 miljoen euro. En ook dat is nog maar een tussenstand. Vorig jaar werd een bedrag van vijf miljoen euro ingezameld.

Lastig moment

Van der Weijden had één lastig moment tijdens zijn monsterzwemtocht. Zondagnacht zwom hij langzaam en kreeg hij last van schuurplekken. Bovendien had hij slecht geslapen. Aan de schuurplekken werd hij behandeld. "En daarna ging het wel weer", aldus Van der Weijden, die niet de ambitie heeft om nog een keer de Elfstedentocht te zwemmen.