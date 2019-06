Soap rondom lokale omroepen voorbij: RTV Altena is de winnaar

De gemoederen liepen de afgelopen maanden hoog op in de nieuwe gemeente Altena. De dorpen Woudrichem en Werkendam wilden vanzelfsprekend hun omroep RTV Altena als nieuwe zendgemachtigde, terwijl Aalburg logischerwijs voor OKÉ FM kiest.

Spanning in de gemeenteraad

Vooraf was de spanning dan ook te merken in de gemeenteraadszaal. Terwijl OKÉ FM flink wat supporters meebracht, was het stil aan de zijde van RTV Altena. “Laat de raad nu maar een beslissing nemen. Het is nu niet nodig om met grote hordes aan te komen zetten”, was het geluid van die hoek.

In de eerste termijn werd al snel duidelijk dat de gemeenteraad flink verdeeld was. VVD en SGP kondigden aan unaniem op RTV Altena te stemmen, terwijl Burgerstem Altena haar voorkeur uitsprak voor Oké FM, officieel ook wel de Aalburgse Omroep Stichting geheten. Bij de andere partijen was er meer twijfel. Raadslid John Bakker van Altena Lokaal besloot zelfs helemaal niet mee te stemmen, omdat hij familiebanden binnen RTV Altena heeft.

Dertig tegen tien

Uiteindelijk stemden twintig raadsleden voor RTV Altena tegen tien voor OKÉ FM. De spanning die heerste vooraf aan de vergadering, kwam niet tot ontploffing aan het einde. De fans van OKÉ FM liepen teleurgesteld het pand uit, maar namen hun verlies.

Officieel is RTV Altena nog niet de nieuwe Lokale Omroep van Altena. De gemeenteraad geeft slechts een advies aan het Commissariaat voor de Media. Die besluiten uiteindelijk wie de nieuwe licentie in handen. Het oordeel van de gemeente weegt daarentegen wel zwaar voor.