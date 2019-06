Hoezo, Brabant heeft geen strand? Wij zetten ze voor je op een rij [KAARTJE]

1. Strand aan de Binnenschelde, Bergen op Zoom

Op dit lijstje kan hét zeestrand van Brabant natuurlijk niet ontbreken. Oké, technisch gezien ligt het niet echt aan zee, maar dichter bij het zeestrandgevoel kan je in Brabant niet komen. En ook niet onbelangrijk, het is gratis.

De Binnenschelde bij Bergen op Zoom.

2. E3 Strand, Eersel

Een hagelwit zandstrand met rustig kabbelend water én een beachclub om de hoek. Het E3 Strand in Eersel heeft genoeg te bieden voor de levensgenieter die op zoek is naar verkoeling. Let wel even op dat er geen festival gaande is, dan is het strand gesloten voor zwemmers. Of je moet zin hebben in een feestje natuurlijk.

3. Aquabest, Best

Aquabest staat bekend om zijn festivals, maar het grootste deel van de tijd kun je er gewoon terecht op het strand. Door de (nep)palmbomen waan je je met een beetje fantasie zelfs aan de Costa Brava. Voor de mensen die echt niet kunnen stilzitten op het strand is er ook nog een avonturenpark om de hoek, én je kunt er waterskiën.

Badgasten in badkleding op Aquabest

