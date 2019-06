Brabantse speelfilm 'Perfect Cadeau' is 'grappig, schurend én confronterend'

Miron Hagenman is in het dagelijks leven directeur van een basisschool in Vught, maar daarnaast heeft ze een passie voor acteren. Met de hoofdrol in een deze speelfilm komt een droom uit. Ze speelt de 40-jarige Sylvia die dolblij is dat ze zwanger is, ondanks dat haar partner geen kinderen kan krijgen. Het gevolg is een ongemakkelijk familiediner, waarbij haar man en zijn broers elkaar en haar letterlijk en figuurlijk in de haren vliegen.

"Dit was een hele leuke rol van een vrouw waarbij de biologische klok tikt en die haar verjaardag viert. Maar die verjaardag loopt vooral mis door mijn zwangerschap, omdat dat voor de broers aanleiding is om veel onderlinge conflicten uit te vechten", aldus de actrice.

Trots op 'Perfect Cadeau'

Tom Niessen doet ook mee aan de film en werkt overdag in een warenhuis in Den Bosch. Ook is hij bezig met het schrijven van een roman. In de film speelt hij de rol van een van de broers. Trots is hij op het eindresultaat, maar vooral over hoe 'Perfect Cadeau' tot stand is gekomen.

"Die twee weken van opnemen is een van de mooiste dingen die ik ooit heb meegemaakt. Want het gebeurde met zoveel liefde, aandacht, passie en gedrevenheid. Alles wat die familie in de film niét is, was de filmfamilie tijdens de opname wél."

Improvisatie

Het verhaal van de film ontstond volgens 'de Meisner-methode', door improvisatie en niet op basis van een script. Dat gebeurde allemaal onder regie van Martijn Hullegie. Ondanks het gebrek aan een ruim budget en opnametijd denkt hij erin geslaagd te zijn om een professionele, avondvullende speelfilm af te leveren. Hij is dan ook benieuwd naar de respons als de film ook voor het publiek te zien is.

"Ik denk dat mensen naar een leuke film gaan kijken die grappig, maar ook schurend en confronterend is. Iedereen die een broer of zus heeft, zal zich erin kunnen herkennen. Of zwangere vrouwen, die hun partner willen laten zien wat er met haar aan de hand is."

Premiere

Op 30 juni gaat 'Perfect Cadeau' in première in de Verkadefabriek in Den Bosch. Daarna wordt de film gedistribueerd in Nederlandse filmhuizen.