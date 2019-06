Parade in Den Bosch vol zingende mensen tijdens Opera Sing Along

DEN BOSCH -

Een podium met onze philharmonie zuidnederland, de beste solisten van het land én een Parade vol zingende mensen. Dat is het recept van de Opera Sing Along. Sinds dit jaar vast onderdeel van de Opera-driedaagse in hartje Den Bosch. Omroep Brabant zendt donderdagavond de Opera Sing Along rechtstreeks uit mét ondertiteling. Zing dus gerust een nummertje mee, maar denk ook aan de buren!