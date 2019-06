Eikenboom in de ban? Nee, maar gemeentes denken na over alternatieven vanwege processierups

Het aantal processierupsen is namelijk verdriedubbeld en de brandhaartjes veroorzaken veel overlast.

Gevoelige locaties

Zo gaat de gemeente Den Bosch bijvoorbeeld geen eikenbomen meer planten bij scholen of andere gevoelige locaties. Ook wordt er geëxperimenteerd met het lokken van natuurlijke vijanden van de rups, zoals mezen. Ook in Tilburg worden op plekken waar veel mensen komen, niet zomaar meer eiken neergezet.

De boom gaat niet helemaal in de ban. Gemeentes vinden het belangrijk om verschillende soorten bomen bij elkaar te zetten omdat dit goed is voor de biodiversiteit. "Op die manier beperken we de overlast, maar voorkomen we bijvoorbeeld ook dat bij een ziekte alle bomen gerooid moeten worden", aldus een woordvoerder van de gemeente Helmond.

In Bergen op Zoom bleek woensdag dat er plannen aanpast worden vanwege de rups. Zo schrapt de gemeente bij de herindeling van de Halsterseweg de zomereik uit het bomenplan.

Bewoners maakten zich al een tijdje zorgen over de komst van de eik, maar woensdagmiddag kregen ze van de projectleider het nieuws dat die boom er toch niet komt. Het bewonerscomité is blij.

Lucas Jansen: "De gemeente dacht vorig jaar nog dat de situatie beheersbaar was, maar uiteindelijk blijkt dat niet het geval. We zijn al twee jaar in overleg over de bomen hier in de straat. Gelukkig komt de zomereik er toch niet. Dat is fijn want die boom is nou net de drachtplant van de eikenprocessierups."

Bijna tevreden

De zomereik maakt in de Halsterseweg plaats voor de esdoorn. In totaal komen er zo'n tachtig bomen. Naast de esdoorn komt ook de lindeboom en de moseik. Die laatste wordt nog niet uit het plan van de gemeente geschrapt omdat de moseik in eerste instantie geen processierups zou aantrekken. Jansen: "Ik ben er nog niet zo zeker van dat die boom niet gevoelig is voor de eikenprocessierups, dus dat gaan we verder uitzoeken."

