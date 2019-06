Dit kun je doen om overlast van de eikenprocessierups te voorkomen

De eikenprocessierups legt eitjes in een nest op de schors van de eikenboom. Ze beheersen verschillende technieken om zichzelf te beschermen. “Hun nesten zijn omgeven met een spinsel om gevaar, zoals vogels, op afstand te houden. Ook lopen ze in de veiligheid van de groep de stam op om de bladeren bovenin de boom te eten", vertelt Tim.

Eikenprocessierupsen lopen voor de veiligheid in een groep.



De rupsen staan vooral bekend om hun brandharen. Wanneer de eikenprocessierups zich bedreigd voelt, schiet hij brandharen af om zichzelf te beschermen. En hoewel de rups grote haren op zijn lichaam heeft, zijn dit niet de brandharen. “Vergis je niet. De brandharen zijn zo minuscuul klein, dat je ze eigenlijk bijna niet kan zien met het blote oog”, vertelt Tim.

Bekijk de vlog van Tim en lees daarna verder.



Haren veroorzaken jeuk en bultjes

De haren veroorzaken jeuk en bultjes. Overlast dus en daarom willen mensen de rups liever vandaag dan morgen zien verdwijnen. En dat leidt ertoe dat bestrijdingsbedrijven het aantal aanvragen om de rupsen te verwijderen niet meer aankan.

De eikenprocessierups.



Bestrijden of accepteren

Toch is bestrijden niet altijd nodig. “Als er geen overlast is voor jou en je omgeving, dan is er ook geen noodzaak om de rupsen te bestrijden”, vertelt Henry Kuppen, bestrijdingsdeskundige tegen Tim. "Op sommige plekken zullen mensen moeten accepteren dat er rupsen zijn. Het slechtste advies is namelijk om de processierupsen op alle eiken te bestrijden. Dat heeft invloed op de hele keten dus ook op insecten en vogels."

Wat kun je dan wel doen?

Gelukkig kan je zelf ook meehelpen aan het verminderen van de eikenprocessierupsen plaag. “Door veel andere planten rondom de eik te plaatsen, krijg je een hoge biodiversiteit. Hier komen vogels op af die de eikenprocessierups opeten. Dus hang vogelkastjes op en zorg dat er veel planten zijn. Zo kan je nog veel meer genieten van de natuur die er is en bestrijd je die vervelende processierups”, vertelt Tim.

Q&A

Natuurvlogger Tim en bestrijdingsdeskundige Henry Kuppen beantwoorden maandag tussen 18.00 en 18.30 uur alle vragen over de eikenprocessierups. Vragen kun je insturen via social@omroepbrabant.nl.

Ervaar je zelf overlast van de eikenprocessierups? Dan kun je een melding doen in het speciale meldpunt van Omroep Brabant. Het meldpunt sluit op maandag 1 juli. Er zijn inmiddels ruim 1300 meldingen gedaan.

In deze kaart kun je een melding doen:



