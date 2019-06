Met speciale 'Maxavan' gaat vriendengroep naar GP in Oostenrijk: 'We hopen dat hij het haalt'

De vrienden kennen elkaar van voetbal. "Maar zoals je ziet zien we er niet atletisch uit. We zijn meer een gezelligheidsteam", zegt Luke als ie op z'n buik klopt. "Alleen bij de Formule 1 zijn de prijzen belangrijk, bij 't voetbal niet."

Woensdagavond vertrekt de groep. Met z'n allen in een busje, de caravan erachter. Eerste stop is al snel: McDonald's. Want er moet een bodempje gelegd worden.

Vrouwen

Acht vrienden die samen op pad gaan. Welke rol spelen vrouwen? "Daar kan ik niet te veel van zeggen, want misschien leest mijn vriendin mee", lacht Luke. "De meeste van ons hebben een vriendin. Er zijn er twee die geen vriendin hebben, maar dat is niet zonder reden. Dus we verwachten dat het alleen bij mannen blijft."

Team Hontig

De groep heeft allemaal hetzelfde oranje T-shirt aan met achterop: #teamhontig. Hontig is iets typisch van Dongen. "Een zelf gefabriceerd woord. Het staat voor bourgondisch. Lekker bier drinken, op z'n Brabants, gezellig met z'n allen", legt Luke uit.

De caravan van de Dongense vriendenclub Team Hontig.

Rookmachine

De caravan hebben de vrienden opgeknapt en voorzien van de kleuren van Max Verstappen en zijn nummer: 33. Aan de zijkant zit een uitlaat. Die is van een rookmachine. "We hebben professionele apparatuur uit een Rotterdamse discotheek gehaald. Die spuit de rook zo de partytent in en dan staat alles vol rook."

De caravan is afgeladen vol. Tuinstoelen, wc-papier, een koelkast vol bier, reservebanden. Op alles voorbereid dus. Enige punt van zorg: de caravan zelf. "We hopen dat hij het haalt", zegt Luke. "Hij was ver afgeschreven. We zien het wel. We hopen Max op deze manier heel het weekend te steunen." De GP van Oostenrijk wordt zondag verreden.