Organisatie pakt uit voor de jubileumeditie van de Maria Ommegang in Bergen op Zoom

“Het is een groot spektakel en er is van alles te zien. Natuurlijk is het van oorsprong een religieuze optocht, maar we hebben ook deelnemers die helemaal niet gelovig zijn. De stoet bestaat dan ook uit verschillende onderdelen: er is een historisch gedeelte en de traditionele processie aan het einde”, legt Hans Stumpel van de organisatie uit.

De Maria Ommegang is een dankstoet ter ere van Maria. Het evenement slaat terug op de belofte die kapelaan Ooijens deed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als Bergen op Zoom gespaard zou blijven van groot oorlogsgeweld, zou de stad jaarlijks uit dankbaarheid een Maria Ommegang organiseren. Het voorbeeld voor deze Ommegang was de jaarlijkse Kruisommegang die in de middeleeuwen door Bergen op Zoom trok.





Kostuums

In de kledingruimte van de ommegang in de Blokstallen zijn de kostuums gepast en waar nodig op maat gemaakt. “Dat is een hoop geregel. We zijn een heel jaar met de voorbereidingen bezig. We maken nieuwe kleding, we verstellen en wassen alles. Veel werk, maar ik vind het geweldig. Het is dan ook echt gigantisch wat we zondag op straat brengen”, vertelt Karin Stumpel. Ze is al jaren verantwoordelijk voor de kleding van de groepen van de Maria Ommegang.

Extra's

Nieuw dit jaar is de verrijzeniswagen die blijvend deel uit zal maken van de ommegang. Hierbij wordt het verhaal vertelt dat Jezus is verrezen uit de dood. “Daar lopen elf apostelen en drie Maria’s omheen. Op de wagen staat een engel die verkondigt dat Jezus uit zijn graf is op gestaan”, legt Hans Stumpel uit. “Verder wordt er dit jaar tijdens de tocht stil gestaan bij de bevrijding. “We hebben twee legervoertuigen met ‘Canadese soldaten’ die de bevrijding van de stad uitbeelden.”



Vanwege de verwachte warmte zijn er zondag extra waterpunten voor de deelnemers. De stoet vertrekt om 15.00 uur vanaf Het Markiezenhof in Bergen op Zoom.