Auto ramt huis aan Julianapark in Tilburg, voorbijganger mogelijk tussen gevel en auto

TILBURG -

Een auto heeft donderdagochtend iets na halftien een huis aan het Julianapark in Tilburg geramd. Dit gebeurde na een botsing met een andere auto. Volgens de politie is er mogelijk een voorbijganger tussen de auto en de gevel terechtgekomen. In elk geval is er één gewonde naar het ziekenhuis gebracht, laat een woordvoerder rond elf uur weten.