't WK Buske tuft Frankrijk door: 'Fans beklimmen mij en ik rij als bezemwagen in de Oranjeparade'

"Lief dagboek, vanaf dag 1 was meteen duidelijk hoe de collega's bij Omroep Brabant over mij dachten. Zo zou ik de Franse grens nooit redden met mijn pruttelende motortje. En de accu? 'Die redt het nevernooit! Wedden dat Ronald en Eva elke dag 't Buske moeten aanduwen?'"

Stel gekken

"Stuk voor stuk vooroordelen. Ik ben nog altijd in leven en heb Reims en Rennes inmiddels achter me gelaten. En dat voelt goed."

"Ik word hier in Frankrijk op allerlei manieren ingezet. Zo diende ik in Reims als VIP-taxi voor Annemieke en Wim uit Eindhoven. Ze genoten van verse chocolade croissants en een glaasje champagne. De kruimels van die croissants kom ik trouwens nog steeds overal tegen.."

"Aangekomen in Rennes moest ik meteen aan de bak. Ronald en Eva moesten zo nodig een Brabantborrel houden op gemeentecamping. Nou, dat heb ik geweten. Voor één dag was ik een feestcafé en muziekinstallatie ineen. Eén ding is zeker: alle Oranjefans in Frankrijk weten nu van mijn bestaan."

Stel gekken

"In Reims werd ik beklommen door een paar meiden uit Breda en in Rennes reed ik als bezemwagen mee in de fanparade naar het stadion. Dat al die Oranjefans dan als een stel gekken van links naar rechts gaan springen, moeten ze zelf weten. Ik laat me door niets en niemand opjagen."

"Ik moet toegeven: 't leven van een WK Buske gaat niet over rozen. De hellingen in Frankrijk zijn steil. Heuvels en bruggen oprijden doe ik daarom alleen met een aanloop, anders begin ik er niets eens aan. Oja, ik moet je nog iets anders toevertrouwen. Mijn rechter buitenspiegel laat me af en toe in de steek. Mijn bestuurders moeten er om het half uur even een tik tegen geven. Da's niet zo handig."

Weinig respect

"Maar eerlijk is eerlijk. Ronald en Eva behandelen mij ook niet altijd met het respect dat ik verdien. Laatst nog: ze hadden mijn zijdeur open laten staan tijdens het rijden. Verloor ik toch bijna de strandballen met de handtekeningen van Jackie Groenen erop! Pffff. Dat zou buschauffeur Frans van de oranje dubbeldekker veel beter hebben aangepakt!"

