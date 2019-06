Eindhovenaren gaan met elkaar op de vuist tijdens avondje stappen in Hasselt, man (19) zwaargewond

Bij een grote vechtpartij bij een bar in het Belgische Hasselt is een man uit Eindhoven van negentien jaar zwaargewond geraakt. Twee stadgenoten van 21 zijn aangehouden. Bij de vechtpartij, die zich woensdagavond voordeed, waren alleen Eindhovenaren betrokken, zo meldt de Limburgse omroep L1.

Eén man werd opgepakt voor verstoring van de openbare orde, de ander voor dronkenschap. De problemen deden zich voor bij zomerbar Ipanema in Hasselt. De uitbaters schakelden de politie in toen het uit de hand liep.



'Weloverwogen beslissing'

"Dat onze eigen security niet ingreep, was een weloverwogen beslissing. Door de politie te alarmeren willen we duidelijk maken dat dit de gevolgen zijn voor wie zich niet gedraagt. We kunnen dit soort incidenten niet tolereren”, aldus een woordvoerder van de uitgaansgelegenheid in de Belgische krant Het Belang van Limburg.



Bij één van de twee arrestanten werd ook drugs gevonden. Deze Eindhovenaar moet zich binnenkort voor een Belgische politierechter verantwoorden.