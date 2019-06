Stroom opwekken in Maas zonder dat vissen de dood in ogen kijken, in 2020 moet het kunnen

De installatie die in het monumentale sluizencomplex moet komen, gaat elektriciteit leveren aan zo'n duizend huishoudens. De Gravenaren kunnen bovendien zelf in een coöperatie mede-eigenaar worden van de waterkrachtcentrale.



De gemeente Grave, gemeente Heumen en burgerinitiatieven Burgers Geven Energie en Duurzaam Grave, werken samen bij het project.

Vijzelschroef

In de Dommel bij Sint Michielsgestel staat al een installatie met één schroef die stroom opwekt. In de sluis bij Grave moeten drie van deze schroeven komen. Een uitkomst voor de inwoners, want in het het historische vestingstadje is het moeilijk om duurzame energie op te wekken.

De centrale gaat ongeveer 2 miljoen euro kosten en moet volgend jaar klaar zijn.

Vermalen vissen

Enige probleem nog zijn de vissen in de Maas. Als ze in de schroef komen, worden ze vermalen.

"We zijn op zoek naar een technologie om te voorkomen dat er zelfs maar één vis sterft"zegt initiatiefnemer Pim de Ridder.