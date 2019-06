Omroep Brabant zendt huldiging van Maarten van der Weijden live uit

De huldiging van Maarten van der Weijden, vrijdagavond in Waspik, wordt door Omroep Brabant live uitgezonden op website, app, Facebook en televisie.

De man die maandag zijn Elfstedenzwemtocht voltooide, wordt vrijdag rondgereden in zijn woonplaats. De rondrit begint om 18.00 uur en wordt afgesloten met een huldiging om 19.30 uur in cultureel centrum Den Bolder. De rondrit begint bij buurthuis 't Schooltje in de Carmelietenstraat.

Omroep Brabant begint met uitzenden om 19.00 uur en zal stoppen als de huldiging afgelopen is. Dat is waarschijnlijk rond 20.15 uur.

Oproep voor inwoners Waspik

De gemeente Waalwijk roept inwoners van Waspik op om de vlag uit te hangen voor de rondrit. Gezien de grote belangstelling voor de huldiging, vraagt de gemeente bezoekers te voet of met de fiets te komen. Bij Den Bolder is zeer beperkte parkeerruimte.

Eindbedrag

Van der Weijden zwom de tocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. Aan het einde van de huldiging maakt hij het eindbedrag bekend. De tussenstand woensdag was 5,1 miljoen euro.

