Maarten van der Weijden in verlegenheid door aangeboden Elfstedenkruisje: 'Heel mooi en lief'

“Die beste man heeft daar zelf voor geschaatst, dat heeft hij zelf verdiend. De Elfstedenzwemtocht is ook echt wel wat anders dan de Elfstedenschaatstocht. Waarom moet ik dan zijn kruisje krijgen?”, zegt de zwemmer uit Waspik. Hij kreeg maandagavond overigens wel een special Elfstedenzwemtochtkruisje opgespeld.

'Mijn medaille geven?'

Hij wil niet ondankbaar overkomen. “Als iemand je iets aanbiedt en je neemt het niet aan is dat ook weer gek. Ik weet het dus niet zo goed”, vertelt hij. “Als ik iets ziet wat me raakt of waar ik van onder de indruk ben, kan ik me dan voorstellen dat ik mijn olympische medaille aan diegene zou geven? Dat vind ik dan gek.”

John Jansen schaatste de Elfstedentocht van 1997. "Hij ligt hier nu 22 jaar, en ik geef m'n kruisje echt graag aan Maarten. Dat verdient hij, want is het echt een super prestatie", zei hij maandag tegen Omroep Brabant.

Het gebaar waardeert de langeafstandszwemmer zeker. “Dat zegt wel iets over hoe mensen hebben mee geleefd.” Hij vindt het aanbod heel ‘bijzonder en is vereerd’.

Van der Weijden volbracht maandagavond zijn Elfstedenzwemtocht. Hij kwam na 195 kilometer en drie dagen over de finish. Het leverde hem dus geen Elfstedenkruisje op. De vereniging Friesche Elf Steden gaf aan geen uitzondering te kunnen maken. De kruisjes zijn alleen voor mensen die de tocht op schaatsen afleggen.



Huldiging Waspik

Kruisje of niet, veel mensen zijn ontzettend trots op de zwemmer. Ook zijn dorpsgenoten in Waspik. Hij wordt daar vrijdag gehuldigd. Iets wat ze ook graag wilden (en vonden horen), want vorig jaar was dat in Waalwijk. Er komt dit keer geen podium op een plein, Van der Weijden wordt vanaf zes uur rondgereden.

“Een held moet op de platte kar door het dorp. Of dat letterlijk een platte kar, een luxe auto of tractor met aanhangwagen wordt, zien we nog wel”, vertelt burgemeester Nol Kleijngeld. De toer eindigt bij gemeenschapshuis Den Bolder. “Op en top Waspiks.”

'Minder zwaar dan vorig jaar'

De zwemheld zelf voelt zich twee dagen na de zware tocht ‘eigenlijk wel oké’. “Ik heb het minder zwaar dan vorig jaar”, zegt hij. “Ik heb wel een beetje spierpijn en wat schuurplekken. Die laatste zijn het naarst, dat zijn gewoon wonden. Maar daar heb ik een zalfje voor en mijn vrouw zorgt ervoor dat ik die drie keer per dag smeer.”

