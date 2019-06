Man uit Vught rijdt plaatsgenoot dood, rechter spreekt van zeer onvoorzichtig en onoplettend rijden

Het ongeluk gebeurde in december 2017 op de kruising van de Taalstraat en de Van Miertstraat in Vught. Het slachtoffer, een man van 23 uit Vught, overleed in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.



Vaker te hard als 'beginneling'

Volgens de rechter negeerde de dader een inhaalverbod en reed hij veel harder dan de maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur. Verder had de man rekening kunnen en moeten houden met de plaatselijke situatie, omdat hij uit Vught komt. Bovendien was hij een beginnend bestuurder, die al een paar keer was veroordeeld voor te hard rijden. Ook was het donker toen hij tegen de fietser botste. Ten slotte sprak de rechter van zeer ingrijpend en onherstelbaar leed dat aan de nabestaanden was toegebracht.



'Emotioneel en oprecht spijt'

Positief vond de rechter wel dat de 21-jarige inwoner van Vught op emotionele wijze én oprecht zijn spijt had betuigd. Bovendien heeft hij nog steeds moeite met de gevolgen van het ongeval en is hij hiervoor in behandeling bij een psychiatrische instelling.

