'Dit zou een enorme aderlating zijn', Sevilla dreigt Luuk de Jong weg te kapen bij PSV

PSV dreigt aanvoerder Luuk de Jong kwijt te raken. Het Spaanse Sevilla is 'sterk geïnteresseerd' in de 28-jarige spits, die het afgelopen voetbalseizoen goed was voor 28 goals.

"Sevilla wil ook een forse transfersom betalen, tussen de twaalf en vijftien miljoen euro", weet PSV-watcher Rik Elfrink van het ED. "Dit zou een enorme aderlating zijn voor PSV. De Jong is de afgelopen jaren uitgegroeid tot het boegbeeld van PSV."

Targetman

Hij wijst op de specifieke kwaliteiten van de ervaren spits. "Hij is kopsterk, een echte targetman. Hij kan een heel elftal op sleeptouw nemen en is een heel fijne speler voor de groep. Maar hij beperkt PSV soms wel in de speelwijze. PSV kan De Jong altijd bereiken met een lange bal, maar over de grond is het aanspelen van hem soms een probleem. Maar zijn bijdrage is de afgelopen jaren zo groot geweest..."

Toch denkt Elfrink dat PSV met Donyell Malen en Sam Lammers twee spelers aan boord heeft die de positie van Luuk de Jong kunnen overnemen. "Al zijn dat wel twee andere type spitsen. Malen scoort heel gemakkelijk, is veel explosiever dan De Jong. Lammers is met name met zijn schoten vanaf het zestienmetergebied heel gevaarlijk. Hij kan met links en rechts schieten. Er zijn dus mogelijkheden om anders te gaan voetballen. Maar of dat ook leidt tot resultaat, moeten we afwachten..."

Risico

Grote vraag is echter of PSV het risico wil nemen om met Malen en Lammers als nieuwe spitsen het nieuwe voetbalseizoen in te gaan. Zeker als de Eindhovense topclub de Champions League wil bereiken en daarin iets wil presteren, met Ajax en Feyenoord wil kunnen strijden om de landstitel en ver wil komen in het bekertoernooi.

Daar komt bij dat ook Steven Bergwijn, sterspeler Hirving Lozano en Gastón Pereiro weg zouden kunnen gaan uit Eindhoven. "Voor Pereiro is belangstelling", weet Elfrink. "Iedereen weet dat Ajax zich waarschijnlijk gaat melden voor Bergwijn en wat er gaat gebeuren met Hirving Lozano is afwachten. Er gaan zeker nog dingen veranderen. PSV wil zelf de verdediging op orde brengen. Er moeten sowieso nog een of twee verdedigers bijkomen, want dat is op dit moment de zwakst bezette linie."

