Drugs, wapens en geld gevonden tijdens politieactie in Breda, vijf mensen aangehouden

De inval op de Stadhouderstraat in Breda. (Foto: Perry Roovers/SQ Vision)

Tijdens een politieactie tegen ondermijnende criminaliteit - misdaden waarbij er vermenging is van de onderwereld en de bovenwereld - zijn op meerdere plekken in Breda drugs, wapens en geld in beslag genomen.

De actie begon maandagmorgen met een inval in twee woningen aan de Stadhouderstraat in Breda, waarbij een man van 59 en een vrouw van 85 werden opgepakt op verdenking van wapen- en drugsbezit. Agenten namen 3100 euro in beslag, verboden wapens en nepwapens.

Witwassen en verboden wapenbezit

Dinsdag arresteerde politie een bewoner van de Hobokenstraat in Breda op verdenking van witwassen en verboden wapenbezit. In de woning lag ruim 9300 euro cash geld. Ook werden twee voertuigen en een duur horloge in beslag genomen.

Op donderdag was het raak in de Bredase Provooststraat. Een man en vrouw werden gearresteerd voor het bezit van drugs en een vuurwapen. Ook werd er 80 gram heroïne gevonden plus MDMA, cocaïne en hennep. Verder lag er 8200 euro contant geld.

Volgens de politie zijn de invallen gedaan op basis van meerdere meldingen die binnenkwamen bij Meld Misdaad Anoniem.