Huis van bruidspaar volgeplakt met 17.500 post-its: 'Het is echt monnikenwerk'

"Hier is duidelijk heel veel tijd in gestoken", vertelt Anne, de bruid. "Ik kan dit heel erg waarderen. Echt hilarisch, écht." Anna kwam samen met haar man Bas en dochtertje donderdagavond laat thuis. Het gezin had er net een paar dagen Disneyland Paris opzitten.

Op de ramen hing met Post-its 'welkom thuis'. "Ik dacht nog: ach wat lief dat iemand dat geplakt heeft. Ballonnen had ik wel verwacht, maar dit niet."

Groep vrienden plakt Post-its in het huis van Anne en Bas. (Foto: Elsbeth Stolzenbach)

Elsbeth is één van de dertien plakkers. Ze zijn met een groep vrienden ruim vier uur bezig geweest. "Het begon met wat kastjes en een schilderijtje, maar het werd steeds gekker. Uiteindelijk hebben we hele muren volgeplakt, vertelt Elsbeth lachend. "Alle Post-its waren op."

Nog even vreesden ze dat het warme weer roet in het eten zou gooien. "Wij waren bang dat ze niet zouden plakken of los zouden laten, maar daar hebben we gelukkig geen last van gehad."

Wie denkt dat Post-its plakken zo gedaan is, heeft het mis. "Je hebt geduld nodig. Het is echt monnikenwerk. Alle blaadjes van beneden naar boven, netjes op elkaar. Op een gegeven moment wilde je gewoon niet meer." De groep hield vol en maakte een prachtig kunstwerk van het huis. "Het was eigenlijk gewoon heel gezellig. Er hing een hele leuke sfeer."

Fobie

Het idee om een grap uit te halen, kwam na het bericht over het Schijndelse bruidspaar wat bij thuiskomst 4000 ballonnen in de woonkamer aantrof. "Anne werd daar voor de bruiloft op Facebook veel in getagd. Wij dachten toen: dan doen wij er 5000 duizend." Uiteindelijk werden het toch Post-its. "We kwamen erachter dat Anne een fobie voor ballonnen heeft. Dus ja, dan moet je iets anders doen."

Het plakken duurde ruim vier uur. Het eraf halen duurt ietsje langer. "Ik ben vanochtend om half negen begonnen", vertelt Anne. Rond drie uur hing er nog voor een uur werk. Tijdens het opruimen kan ze alvast nadenken over 'wraak'. Haar beste vriendin Elsbeth trouwt namelijk volgend jaar. "Ze kan wel wat verwachten, ja."