Manifest om Eindhovense SP-er Memis vrij te krijgen uit Turkse cel gesteund door Brabantse Staten

Jarenlange gevangenisstraf

Murat Memis is voorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad van Eindhoven. Tijdens een vakantie in Turkije werd hij gearresteerd. De aanleiding zou zijn dat hij een aantal pro-Koerdische tweets had geretweet. De Koerdische PKK wordt door de Turkse regering beschouwd als een terroristische organisatie.

Memis wacht nu op een rechtszaak en er hangt hem een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd. Van alle kanten wordt er bij minister Stef Blok van Buitenlande Zaken op aangedrongen harde actie te ondernemen tegen Turkije. Volgens velen doet Blok te weinig om de Eindhovense politicus veilig thuis te krijgen.

Stille diplomatie

Blok gelooft niet in harde actie, wel in stille diplomatie. Zijn inzet is dat Memis het proces thuis in Eindhoven mag afwachten. Dat zou voorkomen dat Turkije gezichtsverlies lijdt.



Dinsdag begint het proces tegen Memis. De kans is niet denkbeeldig dat hij dan naar huis wordt gestuurd om daar zijn proces af te wachten. Ondertussen wordt iedereen opgeroepen het manifest te ondertekenen waarin Turkije wordt opgeroepen Memis en alle andere politieke gevangenen vrij te laten.

Dubbele nationaliteit

De SP diende vrijdag een motie in waarin Provinciale Staten werden opgeroepen achter dat manifest te gaan staan. “Wij zijn allemaal net als Murat Memis volksvertegenwoordigers dus dit gaat ons allemaal aan”, aldus Maarten Everling, voorzitter van de SP-fractie in Provinciale Staten. Die motie werd breed gedragen. Met uitzondering van PVV en FvD zetten alle partijen hun handtekening onder die motie.

Alexander van Hattem van de PVV zei dat hij hoopt dat Memis snel naar huis komt. Zijn partij kon de motie niet steunen omdat Memis een dubbele nationaliteit heeft en daar is de PVV tegen. “Die dubbele nationaliteit is er de oorzaak van dat hij slachtoffer is geworden van het facistische systeem van Erdogan”, aldus Van Hattem.