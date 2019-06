'Jammer als Luuk de Jong vertrekt, hele belangrijke en benaderbare speler voor de fans'

Een praatje hier, een aai over het bolletje daar. Luuk de Jong is ontzettend populair bij de aanhang van de Eindhovense club. "Hij is altijd benaderbaar, je kunt altijd met hem praten", zo vat één van de supporters het vrijdagochtend samen op het trainingscomplex van PSV, De Herdgang.



'Grijpen zo'n super mooie kans'

Jong en oud kan zich er in vinden. "Hij straalt ook rust en zelfvertrouwen uit, maar als je zo'n super mooie kans krijgt, dan moet je die grijpen", werd ook gezegd. Een vrouwelijke fan zou het erg jammer vinden wanneer De Jong vertrekt. "Maar", houdt ze de moed erin, "weet je waar PSV voor staat? Voor Port, Sherry en Vermouth."



De Jong garantie voor succes

Luuk de Jong was vorig seizoen nog - samen met Ajax-speler Dusan Tadic - topscorer van de eredivisie. Een prijs zat er voor hem en zijn ploeggenoten niet in en dat was uniek. De Jong won sinds zijn komst naar Eindhoven bijna elk seizoen wel iets met PSV.