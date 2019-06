Voor twee ton aan nieuwe PSV-kleding gestolen vanaf De Herdgang, dieven in val gelokt

In de ochtend van woensdag 19 juni werd duidelijk dat de diefstal had plaatsgevonden op De Herdgang. Vanuit een kleedkamer bleken tientallen dozen met daarin onder meer hagelnieuwe clubshirts, trainingspakken en hoodies te zijn meegenomen door onbekenden.

De verkoopwaarde van de buit bedroeg zo’n 200.000 euro. De kleding is nog niet op de markt en maakt onderdeel uit van de nieuwe kledingcollectie van PSV.

Deuren en sloten geforceerd

In het onderzoek werden onder meer bewakingsbeelden bekeken. Daarop waren in de nacht van dinsdag op woensdag drie personen te zien die de spullen meenamen. De deuren en sloten van meerdere kleedkamers bleken geforceerd. Van de daders ontbrak verder ieder spoor.

Terwijl het onderzoek naar de diefstal bezig was, zocht een onbekende man contact met de fanshop van PSV. Hij wist van de diefstal en zei dat hij als tussenpersoon voor een geldbedrag van enkele duizenden euro’s kon zorgen dat de shirts weer in het bezit van de voetbalclub kwamen. Na overleg met de recherche werd een afspraak gemaakt op een locatie in Gelderland.

'In de val'

Uiteindelijk werd afgesproken om de overdracht van het geld en de shirts te laten plaatsvinden in een loods in Winterswijk. Donderdagmiddag kwamen drie mannen op het afgesproken tijdstip tevoorschijn bij de loods.

“Ze dachten te maken te hebben met medewerkers van PSV, maar in werkelijkheid hadden ze afgesproken met twee agenten in burger. Tijdens de ontmoeting in de loods werd het gebouw omsingeld door agenten. Onze verdachten zaten in de val”, zo vertelt de recherche.

Tijdens de ‘overdracht’ werden de drie mannen van 40, 41 en 67 jaar oud uit Maastricht, Rijswijk en Den Haag aangehouden voor heling. Ze hadden de gestolen kleding bij zich.

Het drietal zit voorlopig vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.