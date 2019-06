Eikenprocessierups zorgt voor roodgloeiende telefoonlijnen bij huisartsen, 'er is veel onzekerheid'

Drie weken geleden merkten de huisartsen dat de problemen rondom de eikenprocessierups begonnen. “Het is echt extreem. Er is veel onzekerheid bij mensen over de klachten van de eikenprocessierups. Er wordt ook vaak gebeld als kinderen klachten hebben.”

Meer informatie

Veel mensen hebben last van bultjes en jeuk op de armen, benen en in de nek, veroorzaakt door de brandhaartjes van de rups. In de meeste gevallen hoeven de mensen niet naar de praktijk te komen. De assistente bespreekt aan de telefoon de klachten en meestal kan zij adviezen geven.



“Alleen de extremere gevallen komen op spreekuur. De meeste klachten gaan over de jeuk en uitslag die ze hebben. We kunnen niet heel veel doen, maar we adviseren een verkoelende gel of we geven een tablet.”

Voicemail

Ook bij Medisch Centrum De Linden in Son worden ze platgebeld met vragen en klachten. Huisarts Ralf Bollen: "Vorig jaar werden we een enkele keer gebeld. Maar de afgelopen weken gaat de helft van alle telefoontjes over de rups."

Daarom hebben de assistentes van het Medisch Centrum een speciaal voicemailbericht ingesproken:

Mensen hebben allerlei vragen over de processierups. Bollen: "Mensen willen weten wat ze aan de jeuk kunnen doen. En wat ze kunnen smeren of wat voor pillen ze in kunnen nemen. Ze hebben vooral praktische vragen dus."

We zijn er voorlopig nog niet klaar mee.

De eikenprocessierups is een oude bekende van de huisartsen. “Vorig jaar werden we er af en toe over gebeld, maar het is nu zoveel meer. We zijn er voorlopig nog niet klaar mee.”



LEES OOK:We krabben ons suf door eikenprocessierups, mentholgel helpt tegen jeuk maar is niet aan te slepen