'Houdoei', PSV-aanwinst Bruma maakt kennis met Brabant

De Portugese aanvaller komt naar verluidt voor een bedrag van twaalf miljoen euro over van RB Leipzig. In Duitsland was Bruma niet geheel succesvol. Afgelopen seizoen speelde hij veertien duels, waarin hij één keer het net wist te vinden.

Maar in Eindhoven moet Bruma de opvolger worden van Hirving Lozano of Steven Bergwijn. Beide buitenspelers van PSV staan in belangstelling van verschillende clubs en dus is het aan Bruma de taak om doelpunten te maken.

Wil veel scoren

"Ik ben een speler die ook graag doelpunten maak. Ik weet dat ik goed kan dribbelen, maar ik moet goed werken aan het afwerken", zegt Bruma zelf. "Maar uiteindelijk kun je nog alles verbeteren, ik hoop veel te gaan scoren voor PSV."