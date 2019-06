Evenementen treffen maatregelen vanwege hitte dit weekend

De eerste hittegolf van dit jaar werd donderdag een feit, maar komend weekend krijgen we opnieuw te maken met tropische temperaturen. Zaterdag wordt het zo’n 34 graden en zondag ongeveer 30 graden.

Dinsdag adviseerde de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) op het advies van de RIVM en de GGD alle burgemeesters in Brabant om alle sportevenementen tot 1 juli te verplaatsen of af te gelasten. Veel evenementen zijn dan ook afgelast of verplaatst. Sommige evenementen gaan echter wel gewoon door, maar wel met een hitteplan.

Afgelast

Buitentoernooi volleybalvereniging MVC’64 Vierlingsbeek en Maashees (zaterdag). Het toernooi van de volleybalvereniging gaat vanwege de hitte niet meer door, maar ook de eikenprocessierups is een reden voor de afgelasting. Het sportveld in Maashees waar het toernooi gehouden zou worden, is namelijk omringd door eikenbomen.

Paarden event in ’t City in Veldhoven (zondag). De organisatie heeft het evenement geannuleerd, omdat ‘het welzijn van de paarden voorop staat’. In plaats van het paarden event wordt ‘Summer in ’t City’ georganiseerd. Het Meiveld en het Blokkerplein staan dan vol met waterattracties als een buikglijbaan.

Straatvoetbal in Mill (zaterdag). Volgens de organisatie is het onverantwoord om de jeugd intensief te laten sporten. Het evenement zou starten om vier uur, net op het heetst van de dag. De andere activiteiten, zoals de kunstmarkt in de kerk en de muziek rondom de kerk, gaan wel gewoon door.

De fietstocht van Tafeltennisvereniging Valkenswaard is eveneens afgelast vanwege de hitte.

Verplaatst

Vijfde Oosterhoutse Trail (zaterdag). De organisatie heeft na overleg met de hulpdiensten besloten de trail te verplaatsen, omdat ‘de warmte voor een te groot gezondheidsrisico zorgt’. “Niet alleen voor de lopers, maar ook voor de vrijwilligers die uren langs de route staan”, laat de organisatie weten. Het evenement is verplaatst naar 14 september.

Hitteplan, afkoeling en andere maatregelen