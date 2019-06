Tranen op Franse camping: ‘We genieten zo van de Oranje Leeuwinnen!’

De twee laten zich niet kennen. “Het waait lekker vandaag, dus dat is geen probleem!”, vindt Els.



Koude douche en lekker zwembad

Het stel volgt de OranjeLeeuwinnen op de voet. Van Le Havre en Reims tot Rennes en Valenciennes. En elke dag stappen ze op hun geliefde fietsen.



Toch is het elke keer weer een opluchting wanneer de twee ‘thuiskomen’ op de camping. “Ik ben blij als ik er weer ben. Dan is er een koude douche en een lekker zwembad!”, vertelt Annelies.



‘Brok in mijn keel’

Els is apetrots op de Brabantse Leeuwinnen: Daniëlle van de Donk, Kika van Es en Jackie Groenen. Ze wil ze daarom nog graag een boodschap meegeven. “We hebben genoten van jullie en van wat jullie allemaal gedaan hebben. Kijk, dan krijg ik dus een brok in mijn keel”, zegt ze geëmotioneerd.

“Ik vind het gewoon zo mooi wat die meiden gepresteerd hebben en hoe ze zich ontwikkeld hebben.”

Volgens de Helmondse zijn de Oranje Leeuwinnen een goed voorbeeld voor iedereen. “Ja, daar word ik emotioneel van.”