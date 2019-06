Voetbalclub Daniëlle van de Donk vol spanning tijdens kwartfinale WK: 'Ze blijft ons Daantje'

De sfeer is gespannen in de kantine van voetbalclub SV Valkenswaard. Want 'hun' Daantje, Oranje Leeuwin Daniëlle van de Donk, speelt de kwartfinale tegen Italië. Van de Donk begon haar voetbalcarrière bij deze club.

Vanwege de hitte is het niet druk in de kantine. Toch zijn de echte fans erbij, flink uitgedost in het oranje. "Ze blijft ons Daantje. We zijn heel trots op haar", weet Nicole Scheepers. Ze draagt een shirt met de tekst: 'trots op ons Daantje'. Vol spanning kijkt ze naar de wedstrijd.

De kantine is versierd met ballonnen, vlaggen en een grote foto van Van de Donk. Ook hangt er een oud shirt van haar. Scheepers volgt Daniëlle al vanaf het eerste uur. "En dat blijven we ook doen. We kijken bijna elke wedstrijd. We waren twee weken geleden nog in Valenciennes. Ook hebben we een wedstrijd in Arsenal gekeken."



Trots

Daniëlle van de Donk begon als vierjarig meisje bij SV Valkenswaard. Tussen de jongens. Inmiddels schittert ze in het Nederlands elftal. "Ik ben heel trots. Ze is en blijft één van de bosuilen", vertelt Eric Doddema. Geen seconde wijkt zijn blik af van het scherm. "We hopen dat ze nog heel ver gaat komen. Dat gun ik haar gewoon."



En al vroeg was het feest in Valkenswaard. Miedema kopte Oranje op voorsprong vanuit een vrije trap. Even later zorgde Van der Gragt voor de 2-0. En dus ging SV Valkenswaard helemaal los. Haar club zag hoe het team doordrong tot de halve finales van het WK voetbal in Frankrijk.

