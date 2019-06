'Voor veel mensen is het vandaag een tikkeltje té', Brabant zucht onder tropische temperaturen

Het kan in het oosten lokaal 35 graden worden. (Foto: Jolanda Pelkmans)

Voor veel mensen wordt het afzien deze zaterdag. De temperatuur in Brabant komt uit op 31 graden in het westen tot lokaal 35 graden in het oosten.

Dit is alweer de vierde tropische dag in deze maand. "Dat is behoorlijk veel", benadrukt Grieta Spannenburg van Weer.nl.

'Strak zonnig en helder

Zaterdagochtend vroeg was het nog lekker toeven buiten, maar na tien uur ging de temperatuur snel omhoog. "Het is strak zonnig en helder", legt Spannenburg uit. "Zaterdagmiddag wordt het voor veel mensen waarschijnlijk net een tikkeltje té. Huizen worden snel warm, evenals het asfalt, de straten... En die geven hun warmte in de nachtelijke uren ook maar langzaam af."

Het waait deze zaterdag slechts zacht. De wind komt uit het oosten of zuidoosten en heeft kracht twee tot drie.

Koelere lucht

Spannenburg denkt dat de temperatuur zaterdagavond nog een behoorlijke tijd boven de 30 graden blijft uitkomen. Pas in de late nacht daalt de temperatuur in de steden naar ongeveer 20 graden. "In het buitengebied wordt het net een paar graden lager."

Zondag begint de dag warm - warmer dan deze zaterdag- maar dan waait de wind vanaf de Noordzee. "Dan sijpelt er wat koelere lucht binnen. Dan zie je dat we 's middags uitkomen op 24 graden in West-Brabant en tegen de 30 graden in Eindhoven en omgeving. Er zijn een paar hoge sluierwolken, maar veel zal die bewolking niet voorstellen."

