Toch veel zwemmers bij Galderse Meren ondanks waarschuwing over eikenprocessierups

Ondanks de waarschuwing van de gemeente Breda om niet naar de Galderse Meren te komen vanwege de eikenprocessierups, was het zaterdag nog behoorlijk druk op het strand. Maar het was toch wel minder druk dan op andere tropische dagen. Zo stonden er geen files en was er op parkeerplaats nog genoeg ruimte vrij. En de nummerborden op de parkeerplaats waren veelal Belgisch.

Eigenlijk worden de Galderse Meren helemaal omgeven door eikenbomen. En dat is de perfecte plek voor de eikenprocessierups. Volgens de gemeente Breda is de kans dan ook 'ontzettend groot' dat mensen last krijgen van bultjes door de brandharen van de harige beestjes. En dus adviseerde ze eerder deze week om niet te komen.

Brabanders blijven weg

En deze waarschuwing is waarschijnlijk bij veel mensen aangekomen. Althans, bij veel Nederlandse mensen. Want veel van de bezoekers zaterdag komen uit België. “Nee wij hebben niets gehoord”, vertelt een Belgische man. “Ik vroeg me al af waarom het zo rustig is.”

Een Nederlands gezin dat in België woont, heeft nog niks gemerkt van jeuk. "Nee, maar nu we het erover hebben, begint het wel een beetje te kriebelen. Maar dat is vast psychisch. Die mensen daar zitten trouwens recht onder een grote eik, maar ik weet niet wat eikenprocessierups in het Pools is, anders had ik ze kunnen waarschuwen."

Een Nederlandse man uit Zoetermeer was ook niet op de hoogte en zat lekker in de schaduw onder een eikenboom. “Ik heb er helemaal niet aan gedacht. En we zitten zelfs onder een eikenboom! En daar zit een nest! Ik denk dat we maar even ergens anders gaan liggen.”

De beveiligers waar je normaal parkeergeld aan moet betalen waren afwezig. "Dat is in opdracht van de gemeente", zo laat een woordvoerder van het bedrijf weten.