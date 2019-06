Gemeente Breda: 'Ga niet naar Galderse Meren vanwege eikenprocessierups'

De gemeente Breda raadt mensen af dit weekend naar de Galderse Meren te gaan vanwege de eikenprocessierups. Volgens de gemeente is de kans 'ontzettend groot' dat mensen last krijgen van bultjes door de harige beestjes, aangezien de plas bij Breda omringd wordt door eikenbomen.

In Breda duiken de eikenprocessierupsen sneller op dan dat een gespecialiseerd bedrijf ze weg kan halen. Omdat er veel eiken bij en rondom de Galderse Meren staan – en eikenprocessierupsen in deze bomen zitten –, geeft de gemeente Breda het advies om niet naar de Galderse Meren te gaan. "Ook is de kans groot dat mensen die naar de Galderse Meren gaan haartjes van de rups op hun lichaam krijgen, aangezien ze in hun zwemkleding liggen", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Verkoeling

De gemeente Breda zegt dat het met de temperaturen van aankomend weekend 'fijn is om verkoeling te zoeken bij het water, maar dat de kans ontzettend groot is dat mensen bultjes krijgen van de eikenprocessierups'. Zaterdag krijgen we te maken met temperaturen boven de 30 graden.

Het advies geld voor nu alleen voor aankomend weekend. "Volgende week dalen de temperaturen weer, dus dan is de kans minder groot dat mensen gaan zwemmen", zegt een woordvoerder van de gemeente Breda.

Bestrijdingsbedrijven houden het niet meer bij

De woordvoerder legt uit dat ze met man en macht proberen de processierupsen bij de Galderse Meren weg te krijgen: "Als de rupsen bij de ene boom weg zijn, zitten ze alweer in de andere boom."

Het aantal eikenprocessierupsen is dit jaar verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar. Bestrijdingsbedrijven kunnen het niet meer bijbenen en moeten kiezen waar ze wel en niet bestrijden. Er wordt vooral actie ondernomen op locaties waar de kans groot is dat mensen last krijgen van bultjes, zoals bij scholen.

