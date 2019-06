Poolse man (19) verdrinkt in zwemplas Hemelrijk in Volkel, politie vindt lichaam na zoektocht

Een 19-jarige man uit Mariaheide is verdronken in zwemplas Hemelrijk bij Volkel. Volgens BillyBird Park Helmelrijk gaat het om een Poolse man. Duikers vonden zijn lichaam zaterdagavond na een zoektocht.

De man ging zaterdagmiddag zwemmen met wat vrienden in de plas aan de Luttelweg. Rond één uur raakten zijn vrienden hem kwijt. Zij sloegen niet gelijk alarm. Ze dachten dat ze hem misschien door de enorme drukte uit het oog waren verloren, of dat hij misschien gewoon naar huis was gegaan.



Zoektocht

Zijn vrienden gingen daarom eerst zelf op zoek. Pas nadat hij zijn telefoon meerdere keren niet opnam en niet thuis bleek te zijn, schakelden ze de politie in. Dit gebeurde rond zes uur.

De brandweer ging vervolgens met een sonarboot met duikers het water op. Het bleek te laat. Rond half tien werd het levenloze lichaam van de man aangetroffen. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk.