Gratis spinners dezelfde dag nog te koop aangeboden op Marktplaats

EINDHOVEN -

De 930.000 spinners die vrijdag gratis werden in weggegeven in Eindhoven, zijn niet alleen door blije kinderen opgehaald die ze maar al te graag zelf houden. Dezelfde dag nog staan er tig advertenties op Marktplaats van mensen die de spinners te koop aanbieden. 'Ik heb er 150, ze zijn 1 euro per stuk', valt er bijvoorbeeld te lezen.