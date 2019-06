De politie doet onderzoek bij het huis in Maarheeze. (Foto: Jozef Bijnen/SQ Vision)

De bewoners van een huis aan de Koenraadtweg in Maarheeze zijn zaterdagavond overvallen.

Twee mannen - die donkere kleren aan hadden en bivakmutsen droegen- drongen het huis rond kwart voor twaalf binnen. Ze dreigden met een wapen, maar gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor.

Onderzoek

De politie doet onderzoek.

Of er bij de overval iemand gewond is geraakt, is niet bekendgemaakt.